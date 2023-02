Imprenditore offre 2mila euro al mese, dopo l'appello ecco il primo assunto: è un 61enne

La Plastic Puglia ha assunto il suo primo dipendente dopo sei mesi di ricerche infruttuose. L'appello del fondatore, il barone Vitantonio Colucci, alla ricerca di autisti per l'azienda che opera nel settore dell'irrigazione a goccia, si è trasformato in un'opportunità per Vito Pipoli, 61enne di Fasano, riporta il Corriere. A candidarlo per la posizione è stato il figlio, che dopo aver parlato con l'imprenditore è riuscito a strappare il contratto per il papà.

La vicenda

Colucci aveva lanciato un appello pubblico, sperando di trovare le persone adatte al lavoro di cui aveva bisogno la "Plastic Puglia". «Offriamo un regolare contratto di lavoro, previsto dalla normativa nazionale, ed inserimento immediato, ma nonostante ciò non riusciamo a trovare personale», aveva detto. La paga proposta è di 1.600 euro mensili, che possono arrivare anche a 2.200 in caso di trasferte e straordinari.

Dopo l'annuncio l'azienda ha ricevuto oltre 300 candidature, ma nessuna attinente alla posizione: «Non rispondono alle nostre esigenze. Ne sono arrivati molti di persone che superano i 50 anni, ma non fanno al caso nostro. Oppure c'è chi fino a ieri faceva il cameriere e poi ha inviato il curriculum», aveva detto l'imprenditore. Nel caso di Vito Pipoli, il 61enne di Fasano assunto, l'età non è stata un problema.

L'uomo era rimasto senza lavoro nel febbraio del 2022 e il figlio ha inviato il curriculum all'imprenditore. I suoi tanti anni di esperienza come manutentore gli hanno permesso di strappare un contratto a tempo indeterminato. Le assunzioni sono ancora aperte: «Cerchiamo 10 persone», aveva detto Colucci. Per chi fosse interessato, sarà meglio affrettarsi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 15:48

