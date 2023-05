Traffico in tilt sulla Cristoforo Colombo per la potatura degli alberi. Ira dei pendolari: «Non si fa a quest'ora»

Traffico in tilt sulla Cristoforo Colombo, in direzione Roma. Nella mattinata di oggi, mercoledì 17 maggio, le tre corsie centrali sono bloccate a causa della potatura degli alberi. Le chiome dei pini, che costeggiano la strada, porbabilmente costituivano un problema per le condizioni del maltempo. Ma pendolari e cittadini sono furiosi.

Il forte maltempo che sta falcidiando l'Italia ha costretto i funzionari a prendere provvedimenti immediati. Ma a far discutere è il momento in cui è stato deciso di operare. Secondo i cittadini, da ore nel traffico, infatti, questi interventi vanno svolti la notte o nel weekend e, soprattutto, non possono essere effettuati di prima mattina nella corsia in direzione Roma.

«Tutti sanno che la mattina qui il traffico è già tanto, come nel tardo pomeriggio», racconta un cittadino infuriato. «Non possono chiudere a singhiozzo la viabilità - prosegue -. Stanno potando gli alberi e tengono tutte le macchine ferme, poi tolti i rami da terra, fanno passare qualche macchina e poi richiudono. È un incubo. Come facciamo ad andare al lavoro?».