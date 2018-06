Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Invasione di topi in Campidoglio. Un vero e proprio esercito di roditori è sbucato pure sotto la “Cordonata” (la scalinata di accesso alla piazza del Campidoglio), con le statue dei Dioscuri. Domenica pomeriggio scorazzavano tra i piedi dei passanti come nulla fosse e hanno fatto sobbalzare di paura i turisti alla fermata del bus.«Sono talmente tanti - si sfogano due ragazzi di Padova - che fanno davvero impressione. Così tanti insieme non li avevamo mai visti». Il problema della presenza dei topi a Roma da tempo ha ormai raggiunto livelli di emergenza trasformandosi in un vero allarme che sta interessando praticamente ogni quartiere della Capitale. «Soprattutto a causa di un non efficiente servizio di raccolta dei rifiuti», sottolineano il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni e il presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza di Forza Italia, Marco Rollero. «Un’invasione senza precedenti rispetto alla quale questa amministrazione comunale non è in grado di prendere le giuste contromisure, esponendo così a rischio sanitario la popolazione - aggiungono - Vedere un luogo simbolo di questa città come il “Campidoglio” essere preso di mira dai roditori dimostra come la situazione stia precipitando di giorno in giorno». Ma quello del Campidoglio non è certo un caso isolato: a Roma la battaglia è quotidiana in ogni quadrante della città. Con l’arrivo dell’estate poi l’emergenza topi è diventata da codice rosso.