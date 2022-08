Stalker minaccia la ex con un coltello di 30 cm. Arrestato a Montorio Romano

Sarebbe potuto essere un nuovo ennesimo femminicidio. A Montorio Romano, comune poco distante da Roma, un uomo di 36 anni è stato arrestato nella giornata di ieri dai carabinieri di Nerola, perché gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Secondo i militari dell'Arma, che hanno compiuto l'arresto con l'ausilio dei colleghi di Montelibretti, l'uomo sarebbe molto pericoloso, visto che ieri pomeriggio si è presentato sotto l'abitazione della ex compagna, che oggi convive con un altro uomo, iniziando ad inveire a voce alta contro la donna, minacciandola mentre in mano teneva un coltello di 30 cm.

Il coltello per mettere paura alla ex

La donna di 31 anni, particolarmente impaurita, ha richiesto l'immediato intervento dei carabinieri di Nerola, che già conoscevano il soggetto, e per operare con la massima sicurezza ed efficacia, hanno richiesto anche l'ausilio dei colleghi di Montelibretti. Lo stalker, appoggiato da un complice, all'arrivo dei carabinieri ha dapprima cercato di occultare il grande coltello sotto la cintola dei pantaloni, poi ha reagito con offese e spintoni ai militari che gli avevano chiesto di consegnare il grosso coltello.

Non avendo ottenuto alcuna collaborazione, i militari hanno dapprima disarmato l'uomo e poi lo hanno tratto in arresto insieme al complice, indosso al quale è stato trovato, occultato, un altro coltello. I due indagati, entrambi in stato di arresto, sono gravemente indiziati delle gravi minacce alla vittima ed al suo compagno nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

