Due ragazzi di 14 e 17 anni collassano nel parco, salvati dal fiuto di un cane. Vicino a loro alcol e droga

Erano privi di conoscenza, collassati nel parco della Baia del Re a Piacenza. Due minorenni di 14 e 17 anni, distesi sull'erba versavano in gravi condizioni, quando il cane anti-droga Ector li ha ritrovati ieri pomeriggio, mentre stava pattugliando la zona insieme agli agenti della polizia locale. Dopodiché sono scattati immediatemente le richieste di soccorso al 118, giunto sul posto con personale medico e due ambulanze. E' stato dunque il fiuto incredibile di Ector a salvare la vita ai due giovanissimi, perché il cane è addestrato per fiutare sostanze stupefacenti e mentre camminava nei dintorni del parco, il suo naso ha sentito qualcosa nell'aria, conducendoli fino ai due minorenni.

Un fiuto eccezionale

Accanto ai due ragazzini, gli agenti avrebbero rinvenuto droga e alcol, le fonti del loro sballo, che li ha portati a perdere conoscenza, sotto il sole, senza che nessuno dei frequentatori del parco si accorgesse delle loro gravi condizioni. Soccorsi dal personale del 118, i due giovanissimi poi sono portati d’urgenza all’ospedale per essere sottoposti agli accertamenti necessari, ma soprattutto per capire quali sostanze abbiano assunti per essere in quelle condizioni; particolarmente grave la situazione del più giovane dei due, il 14enne. Il parco di Piacenza, è spesso oggetto di segnalazione da parte dei residenti e dei frequentatori che hanno denunciato situazioni illegali, come lo spaccio di droga e gesti di vandalismo.

