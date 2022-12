Spara in testa al vicino dopo una lite, nuovo agguato alle porte di Roma: grave un 42enne

Dopo la strage di Fidene, un altro agguato con la pistola alle porte di Roma. Stavolta è successo a Rignano Flaminio. Protagonista un 52enne, che al termine di una lite col vicino di casa ha preso la pistola e gli ha sparato un colpo alla testa, ferendolo gravemente.

Cosa è successo

I fatti si sono verificati in un casolare nella periferia di Rignano, cittadina alla periferia di Roma dove, entrambi i protagonisti di origini romene risiedono. All'arrivo dei militari il ferito e il presunto sparatore erano ancora sul posto. Il 42enne è stato trasportato in ospedale a Roma dove resta in prognosi riservata ma non in imminente pericolo di vita. Il 52enne, invece, è stato arrestato per tentato omicidio. Indagano i carabinieri della compagnia di Bracciano coordinati dalla procura di Tivoli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 08:45

