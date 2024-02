Serena Mollicone, il consulente dei Mottola: «Non può essere morta sbattendo contro la porta della caserma»

di Redazione web

«C'è una disparità evidente tra l'altezza di Serena e la frattura nella porta» e quindi la porta non sarebbe l'arma del delitto. Lo ha detto il consulente del pool della difesa della famiglia Mottola, il criminologo Carmelo Lavorino, nel corso dell'udienza del processo di secondo grado davanti alla prima Corte d'Assise d'Appello di Roma per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, uccisa nel 2001.

«La dottoressa Cattaneo del Labanof di Milano (che ha realizzato la superperizia che fece riaprire le indagini ndr) dice che la frattura sulla porta è all'altezza di 1,54 da terra e che ciò coincide con l'altezza approssimativa di Serena che sarebbe stata sbattuta contro la porta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 15:29

