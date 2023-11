Omicidio Mollicone, l'esperta: «Agonia di 10 ore, poteva essere salvata». Processo di appello, scomparso il calco di una mano

Ancora una volta la straziante morte di Serena Mollicone è stata ricostruita in un'aula di Tribunale. E ancora volta alla conclusione è che forse poteva essere evitata. La sua è stata una lunga agonia, durata quasi dieci ore, terminata per asfissia dovuta al fatto che venne imbavagliata.

È quanto ha ribadito oggi in aula, davanti ai giudici della Corte d'Assise di Appello di Roma, Cristina Cattaneo, anatomopatologo e professore ordinario di Medicina Legale all'Università degli Studi di Milano, sentita come consulente della Procura nell'ambito del processo di secondo grado per l'omicidio della ragazza di Arce, centro in provincia di Frosinone, morta nel giugno del 2001.