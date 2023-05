Va al pronto soccorso con il mal di testa, per il medico di turno è la cervicale: quattro giorni dopo ha un aneurisma e muore

di Redazione web

Entra al pronto soccorso del San Camillo-Forlanini di Roma con un forte mal di testa, ma dopo i controlli viene rispedito a casa con una diagnosi errata. Per il medico di turno, Gino Iori, falegname di 55 anni, era afflitto da una cervicale dovuta alla contrattura dei muscoli del collo. Niente che non si potesse curare con qualche farmaco ordinario. Invece, appena quattro giorni dopo, è morto per un aneurisma cerebrale.

Ucciso a coltellate dopo una lite: 25enne pugliese morto a Stoccarda per difendere un'amica

Muore in casa, lo trovano dopo 6 anni. «I vicini non si sono accorti di nulla. Il contabile in pensione era uno scheletro»

Il medico a processo

Il falegname è morto il 16 febbraio 2022.

Cosa è successo

I dolori della vittima sono cominciati i primi giorni di febbraio del 2022. La prima visita al pronto soccorso avviene il 6 febbraio. Dopo due ore, esce dall'ospedale San Camillo con un antinfiammatorio, prescritto dal medico indagato. Passano quattro giorni, ma il riposo e la cura non producono miglioramenti. Così, su suggerimento del fratello (che si è costituito parte civile), Iori si dirige dal medico di base, ma nel tragitto sviene e non si risveglia più. Dopo sei giorni di agonia muore in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA