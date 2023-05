Incidente choc a Venezia, morto un ragazzo di 18 anni: ferito il papà. «L'auto spezzata in due»

di Redazione Web

Un ragazzo di 18 anni, Admir Hoti, è morto nella notte a causa di un incidente tra più veicoli, avvenuto ieri sera lungo la Tangenziale di Portogruaro (Venezia), nei pressi dello stabilimento della Purina di via Mattei. All'origine dello schianto, forse l'asfalto bagnato, con l'auto che ha perso aderenza, scrive il quotidiano Il Gazzettino. A nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita.

Morto un 18enne

Estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, il Suem 118 ha trasportato il ragazzo in gravi condizioni all'ospedale locale. Trasferito poi all'Angelo di Mestre per essere sottoposto a un intervento chirurgico, si è spento nottetempo. Altre due persone sono rimaste ferite nello schianto.

L'incidente a Portogruaro

Due le auto rimaste coinvolte nel terribile incidente: all'origine la sbandata di una Fiat Grande Punto che procedeva verso Portogruaro da San Stino. Nel senso opposto una Chevrolet, il cui conducente ha cercato di evitare l'impatto ma è finito contro la barriera fonoassorbente a bordo strada: la Punto, scrive Il Gazzettino, si è praticamente spezzata in due, con il motore che si è staccato finendo in mezzo alla tangenziale. A bordo il 18enne morto e il padre, rimasto ferito così come il guidatore dell'altra auto. Per il 18enne non c'è stato nulla da fare.

