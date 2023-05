Ucciso a coltellate dopo una lite: 25enne pugliese morto a Stoccarda per difendere un'amica

di Redazione web

Ucciso a coltellate dopo una lite: 25enne pugliese morto per difendere un'amica. Un ragazzo di 25 anni, Vito Barnaba, è stato ucciso a coltellate domenica mattina a Stoccarda. Il ragazzo era originario di San Vito dei Normanni, Comune in provincia di Brindisi e si era trasferito in Germania da circa tre anni: attualmente lavorava in uno stabilimento automobilistico.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione il 25enne sarebbe stato accoltellato al termine di una lite con un 51enne di origine siriana all'interno dell'appartamento in cui viveva quest'ultimo. Barnaba, a quanto si apprende, sarebbe intervenuto per difendere un'amica. Poi la lite e le ferite mortali, come è stato confermato anche dall'autopsia. Il 51enne è stato arrestato dalla polizia tedesca.

La famiglia del 25enne si trova in Germania e non è escluso che il rimpatrio della salma possa avvenire nelle prossime ore. I funerali di Vito Barnaba potrebbero svolgersi martedì

