Imprenditrice rapinata da falsi agenti Gdf: travestiti in divisa (e col mandato falso) hanno fatto razzia di gioielli

Con la divisa, le pistole in pugno e un mandato di perquisizione (falso) alla mano, su carta intestata della direzione distrettuale antimafia, sembravano quattro finanzieri veri. Quando ieri mattina all'alba, hanno scampanellato al citofono della lussuosa villa, residenza dell'imprenditrice Sabrina Fioravanti, attiva nel campo delle costruzioni, la padrona di casa gli ha aperto dopo una iniziale incredulità, svanita quando i banditi hanno minacciato di chiamare i vigili del fuoco per abbattere la porta, credendoli autentici investigatori.

Imprenditrice rapinata da falsi agenti della Gdf

La donna, ex presidente del Ladispoli Calcio, attiva in politica, ha ereditato la passione sportiva e quella per imprenditoria edile dal padre che, dagli anni '80, ha edificato gran parte del litorale nord. I malviventi, travestiti da militari della finanza, una volta dentro l'abitazione della Fioravanti in via Fontana Morella, hanno subito manifestato le vere intenzioni, quando hanno fatto razzia di gioielli, di un orologio di pregio e di alcuni monili in oro, tra cui una collanina con una medaglia che ritraeva la fotografia del papà di Sabrina Fioravanti.

