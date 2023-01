Così un medico e un operatore sanitario 'fabbricavano' i falsi invalidi: «120 euro a certificato»

di Emilio Orlando

Centoventi euro, per un certificato falso che attestava una malattia per poter prendere la pensione d'invalidità. La certificazione, veniva rilasciata senza che venisse effettuata alcuna visita medica. I beneficiari infatti, erano sani e non avevano nessuna patologia tale da giustificare lo status di invalido.

L'inchiesta Invalidus

Un medico ed un operatore sanitario sono stati arrestati ieri mattina dai carabinieri del Nas, dopo un'indagine coordinata dalla Procura di Roma. L'inchiesta, battezzata "Invalidus", è ancora in corso per individuare altri medici complici di quelli finiti agli arresti domiciliari, ed è partita dopo diverse irregolarità che erano state segnalate dagli enti di previdenza che erogavano i benefici. Il giudice per indagini preliminari, che ha firmato l'ordinanza di custodia, ha riconosciuto le ipotesi accusatorie, di corruzione e falsità ideologica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 21:29

