Rossella Nappini, i funerali dell'infermiera uccisa a Roma: parenti e amici stretti al San Filippo Neri per l'ultimo saluto

Si sono svolti questa mattina, sabato 9 settembre, i funerali di Rossella Nappini, l'infermiera di 52 anni uccisa a coltellate nel quartiere Trionfale a Roma. La cerimonia si è tenuta nella capella dell'ospedale San Filippo Neri, dove la donna lavorava.

Il corteo composto da parenti, amici e colleghi ha seguito l'ingresso del feretro nella cappella. Tanta la commozione e le lacrime, per una morte che nessuno vuole accettare. La donna, mamma di due ragazzi, sarebbe stata uccisa da un ex compagno marocchino, adesso gravemente indiziato e rinchiuso al carcere di Regina Coeli.

Giovedì scorso la fiaccolata

Candele, fiori e scarpe rosse per l'ultimo saluto e tanta commozione. In centinaia, giovedì scorso, hanno partecipato alla fiaccolata per ricordare Rossella Nappini. Scarpe, rose e sciarpe rosse sono state riposte davanti alle scale dell'ospedale San Filippo Neri di Roma. Intorno, centinaia di persone che portano candele e si sono disegnate un segno rosso sulla guancia, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Nel corso della fiaccolata, è stata dedicata una panchina rossa alla vittima uccisa nella casa di via Giuseppe Allievo, dove viveva con la madre e i figli.