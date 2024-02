Roma, scontri tra manifestanti e polizia al corteo per Ilaria Salis

Scontri a Roma tra manifestanti e le forze dell'ordine al corteo per Ilaria Salis, l'attivista italiana detenuta in carcere a Budapest, con l'accusa di lesioni aggravate nei confronti di alcuni manifestanti di estrema destra. Un gruppo di circa 40 dimostranti, tra studenti e anarchici, dopo essersi staccato dalla manifestazione principale, ha tentato di raggiungere, con un corteo spontaneo, l'ambasciata di Ungheria a Roma, in piazza Sassari. Ma sono stati bloccati dalla polizia, quando hanno cercato di superare lo sbarramento.

In particolare, gli agenti, in tenuta anti sommossa, hanno respinto i manifestanti con delle cariche di alleggerimento. I momenti di tensione si sono registrati davanti la sede diplomatica: i manifestanti hanno acceso alcuni fumogeni e scandito cori e slogan contro le forze dell'ordine e contro la reclusione di Ilaria Salis. "Dall'Ungheria alla Palestina free them all": questo lo striscione srotolato in testa al corteo, in riferimento alla detenzione di Ilaria Salis e al conflitto in Palestina. La manifestazione ora e' tornata su viale regina Margherita. Tra i cori intonati. "Siamo tutti antifascisti. Tutti fuori dalle galere. Palestina libera".