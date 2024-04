Metro A Roma, servizio sospeso tra Termini e Battistini. Intervento dei tecnici Atac concluso, verso la riattivazione

di Redazione web

Lunedì di disagi per chi si sposta con la metropolitana a Roma. Il servizio della linea A è momentaneamente sospeso e sostituito da bus nel tratto fra Termini e Battistini. Lo fa sapere Atac spiegando che i tecnici dell'azienda sono sul posto per verifiche sugli impianti di alimentazione al fine di ripristinare le normali condizioni del servizio.

L'aggiornamento

L'Atac comunica che i propri tecnici hanno completato l'intervento di ripristino sugli impianti di alimentazione elettrica della metro A. Il servizio sulla linea, quindi, è in corso di riattivazione sull'intera linea, dopo la momentanea sospensione nella tratta fra Termini e Battistini. Il problema sugli impianti, fa sapere l'azienda, è stato determinato da un imprevisto occorso in cantiere durante le lavorazioni notturne in linea.

