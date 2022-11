Tentano di scippare la borsa a una 42enne a Colli Aniene, lei li insegue e fa arrestare due giovani romeni

di Redazione web

Grazie al suo coraggio e alla sua prontezza, una signora francese di 42 anni, è riuscita a sventare un tentativo di scippo da parte di due ragazzi romeni. È successo ieri, mercoledì 23 novembre a Roma, più precisamente nella zona di Colli Aniene.

La vicenda

In una serata come un'altra, la signora 42enne stava rientrando a casa sua nella zona romana di Colli Aniene. Mentre passeggiava in via Ernesto Rossi, si è resa conto che due ragazzi la stavano inseguendo e si avvicinavano sempre più.

I due ragazzi romeni, uno di 20 e l'altro di 24 anni, hanno cercato di strapparle la borsa e il portafoglio che la signora aveva al collo.

Scippo sventato

La protagonista di questa disavventura ha però avuto la prontezza di difendersi e soprattutto il coraggio di inseguire i ladri dopo che le avevano strappato di dosso la borsa che la signora è riuscita a recuperare.

Epilogo felice in un quartiere in cui l'allarme furti è in continua crescita tra le zone di San Basilio e Colli Aniene.

