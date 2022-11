Oleg Tinkov, i ladri svaligiano la villa del magnate russo a Forte dei Marmi: rubati orologi e gioielli

di Redazione web

I ladri hanno svaligiato la villa italiana del magnate russo Oleg Tinkov. I tanti sistemi di antifurto che circondano l'abitazione che si trova a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, sono stati manomessi dai delinquenti.

I ladri rubano orologi e gioielli

Fortuna (nella sfortuna) ha voluto che in casa al momento del furto non ci fosse nessuno. Oleg si trova infatti in Messico con la famiglia (il magnate russo, dopo l'invasione dell'Ucraina, ha preso le distanze da Putin e dal proprio Paese, per questo non si trova in Russia).

I ladri sono riusciti ad aprire la cassaforte e a rubare gioielli e orologi di lusso, ma non solo, anche borse molto costose.

Furti anche nel vicinato

Oleg Tinkov non è però stata l'unica vittima dei ladri. Nella notte di lunedì 15 novembre infatti, i delinquenti (stando alle immagini riprese dai circuiti di sorveglianza, sarebbero tre), si sono introdotti anche in un'altra villa appartenente ad una cittadina russa di 32 anni.

