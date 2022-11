Ladri gentiluomini: si accorgono di aver sbagliato casa, restituiscono la refurtiva e puliscono prima di andarsene

Rapinatori sbagliano casa da svaligiare, pensando che fosse quella di un avvocato, e poi chiedono scusa ai proprietari restituendo un orologio prezioso e qualche gioiello e infine mettono a posto tutto quello che avevano messo a soqquadro. È accaduto martedì sera, verso le ore 20.30, a Bagno a Ripoli, al confine con il comune di Firenze.

Truffa del finto nipote, anziana derubata di soldi e gioielli. Prosciugato il conto con la pensione

«Cercavamo l'avvocato»

Una banda di quattro uomini, tutti stranieri, travisati con il passamontagna hanno fatto irruzione all'interno di una abitazione dove erano presenti due anziani e la famiglia della figlia. Dopo averli chiusi in una stanza e minacciati con una pistola e un piede di porco, i rapinatori si sono recati nel seminterrato mettendo tutto a soqquadro nella ricerca, sembrerebbe, di qualcosa di specifico ma non hanno spiegato cosa. Accortisi che nella cantina erano presenti solo vecchie scatole vuote, rimaste lì dopo un trasloco, i banditi hanno spiegato di essere entrati convinti che il proprietario di casa fosse un «avvocato», evidentemente loro ben noto; avvedutosi che così non era, hanno chiesto «scusa» dicendo di aver capito male il luogo dove recarsi e, addirittura, hanno restituito un orologio e qualche gioiello razziati in giro per la casa. Hanno poi pulito lo scantinato con la candeggina, per cancellare le loro tracce, e si sono allontanati. A parte il grande spavento, la famiglia è rimasta illesa. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Firenze Oltrarno e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Novembre 2022, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA