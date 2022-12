Roma, il parcheggio Laurentina e un disservizio lungo 7 anni: «Solo monete». La denuncia social

di Redazione web

Un messaggio di servizio che avvisa gli utenti del trasporto pubblico locale di Roma, gestito da Atac, che nei citati giorni, legati alle feste di Natale, l'orario del parcheggio di Laurentina cambia, per cui si invita a fare attenzione a non dimenticare l'auto nel posteggio, altrimenti non si potrà ritirare.

Vicino al cartello "ufficiale" ne appare uno, per così dire, ufficioso, in cui il perentorio "solo monete", avvisa la stessa utenza di munirsi di soldi in moneta, perché la macchina automatica non accetta né bancononte, né tantomeno dispositivi tecnologici come le carte di credito/debito.

Solo che non si tratta di un guasto dell'ultimo minuto, come avvisa un utente, Andrea Bernardi sul suo profilo Twitter che denuncia una situazione antica, di almeno 7 anni, come precisa nel suo tweet.

Denuncia social

«Gli anni passano, le certezze restano. Dal parcheggio @infoATAC Laurentina si esce solo con le monetine. Né #pos né banconote, temporaneamente guasto da 7 anni direi».

Come si legge nel post, il problema del pagamento per uscire dal parcheggio va avanti "temporaneamente da sette anni". Se quanto scrive l'utente, fosse reale, allora si tratterebbe di un gravissimo disservizio arrecato dall'azienda Atac che gestisce il parcheggio di scambio di Laurentina. Che il post sia servito a trovare una soluzione, magari, prima dei prossimi sette anni.

