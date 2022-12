«Questi tre sono ladri, andiamoli a prendere»: scatta la caccia all'uomo sui social, ma non avevano fatto niente

di Redazione web

Caccia ai ladri, prima su Facebook, poi per strada. Per tre persone questi giorni di festa, sono diventati un incubo, dopo il post minatorio sul gruppo social del loro paese, Gravedona, provincia di Como, in cui sono state pubblicate le foto in cui venivano additate di essere i ladri, che da giorni stanno svuotando le case dei residenti. «Facciamo le ronde, prendiamoli e facciamoli pentire di essere nati» i post su Fb, in cui gli abitanti, arrabbiati per i furti continui, anziché affidarsi alle forze dell'ordine, hanno scelto di usare i social come terreno di caccia.

Natale da incubo

«Organizziamo un gruppo di fuoco», scrivono ancora, invitando a dare la caccia ai banditi, che in realà banditi non erano, costretti a causa della false accuse a passare un Natale non proprio tranquillo, finché la loro storia non è divenuto di pubblico dominio, dopo la segnalazione della testata locale La provincia di Como. I tre, in realtà sono un dipendente dell'ospedale di Gravedona, suo fratello e un loro amico in vacanza sul Lario, che per due giorni, tra la Vigilia e Natale, sono stati messi alla gogna sui social dell'Altolago, perché ritenuti responsabili di una serie di furti messi a segno negli ultimi giorni.

Fermati dai carabinieri

Dopo la denuncia social, corredata dalle fotografie, è scattata una serrata caccia all'uomo, finché i carabinieri della compagnia di Menaggio non hanno fermato i tre presunti ladri, e scoperto che con i furti non c'entravano assolutamente nulla. Ora, i tre potrebbero decidere di denunciare, i veri responsabili delle denunce senza alcun fondamento.

