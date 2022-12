Due incidenti nello stesso punto, ma il guardrail regge solo al primo schianto: Nicolò muore a 26 anni

di Redazione web

Un destino simile per due automobilisti, ma solo una tragedia. E' morto dopo essere uscito di strada con il furgone, il 26enne Nicolò Piva, di San Martino di Lupari, provincia di Padova, che non ha trovato il guardrail ad attutire il colpo. Appena 90 minuti prima, un altro veicolo ha perso la traiettoria, finendo fuori strada, ma il guardrail ha salvato la vita ai due giovani che erano in macchina. Lo stesso guardrail, ormai divelto, che non ha fermato il furgone.

Fatale il guardrail

E' accaduto alla vigilia di Natale, a Castelfranco, sulla Circonvallazione Ovest, all’altezza della rotatoria che incrocia la statale del Santo, scrive il Gazzettino. «Faremo gli opportuni accertamenti con Veneto Strade, questo snodo non ha mai presentato particolari criticità: la rotonda è ben segnalata, ci sono le aiuole spartitraffico e l’illuminazione, ha detto il sindaco Stefano Marcon, interrogandosi sulla drammatica anomalia.

Il primo incidente si è verificato verso le 4.30, dove l'auto che portava due giovani è finita fuori strada, volando dalla scarpata insieme al guardrail strappato da terra, ma i due si sono salvati, feriti in modo grave e non in pericolo di vita. L'esito dell'alcol test, dirà se chi guidava aveva bevuto troppo.

Cupo Natale

Un’ora e mezza dopo, alle sei, anche Nicolò è uscito di strada, esattamente nello stesso punto, perdendo il controllo del furgone bianco, di ritorno da una nottata con gli amici, finita con la massima tragedia. Il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso e per i due genitori di Castelfranco, la gioia del Natale è piombata nel più grande dei dolori.

