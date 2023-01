Sale sul tetto per sistemare l'antenna, ma precipita dal settimo piano: 63enne muore al telefono col figlio

La televisione non si vede. Così un 63enne ha deciso di salire sulla terrazza condominiale al settimo piano per mettere mano all'antenna. Ma mentre provava a direzionarla per ritrovare il segnale, è tragicamente scivolato, cadendo nel vuoto. Il tutto mentre era al telefono con il figlio, che ha assistito impotente alla tragedia.

Andrea, il bambino di 6 anni morto in vacanza a Sharm el-Sheikh ucciso da «avvelenamento da contatto»

Incidente durante la battuta di caccia, Davide morto davanti agli amici per un colpo di fucile al petto: aveva 24 anni

Il dramma in via Ostiense

L'incidente è avvenuto a Roma, in zona Ostiense. L'uomo abitava in un appartamento al secondo piano di un immobile in via Costantino. Intorno alle 16.30 del 12 gennaio, dopo aver fatto i conti con la televisione che continuava a dare problemi, è salito sul tetto per provare a sistemare l'antenna. Ma sporgendosi oltre il consentito, ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Caduto dal settimo piano, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi, troppo gravi le ferite riportate. Tragedia nella tragedia, lo choc del figlio, che durante l'incidente era in chiamata con il padre.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA