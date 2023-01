Alex Tursi, infermiere-eroe si ferma in autostrada per soccorrere due anziani ma viene travolto e ucciso: aveva 44 anni

di Redazione web

Alex Tursi è morto sulla Roma-Civitavecchia, investito da un'auto in transito. Si era fermato sul tratto autostradale per prestare soccorso a due anziani finiti fuori strada. Era un operatore sanitario di 44 anni. Il dramma si è consumato sabato pomeriggio. Per lui, sbalzato da una Fiat Croma per 10 metri, non c'è stato nulla da fare.

Sull'incidente indagano gli agenti della polizia stradale di Cerveteri-Ladispoli. Secondo i fatti ricostruiti fin qui, l'uomo avrebbe visto la Fiat Panda dei due anziani finita fuori strada e si sarebbe fermato per prestare soccorso. Tursi dunque, sarebbe sceso dall’abitacolo per prendere il giubbotto catarifrangente tenuto dietro e prestare i primi soccorsi ai due ma non ha fatto in tempo a raggiungere i feriti: una Fiat Croma lo ha travolto sbalzandolo per una decina di metri. Poi a catena un altro incidente con altre tre auto, riporta Il Messaggero. Le altre persone sono state trasportate in ospedale, non sarebbero in gravi condizioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 14:12

