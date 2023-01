Incidente durante la battuta di caccia, Davide morto davanti agli amici per un colpo di fucile al petto: aveva 24 anni

Ucciso da un colpo di fucile al petto durante la battuta di caccia al cinghiale. Davide Piampiano, 24enne di Assisi, è morto tragicamente, probabilmente per un colpo auto-inferto dall'arma che stava trasportando. Fatale, secondo le prime ipotesi, una caduta accidentale.

Inutili i soccorsi

L'incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle 17. Davide Piampiano si trovava in una zona impervia del monte Subasio denominata Fosso delle Carceri, nel territorio comunale di Assisi. Dopo l'incidente il giovane sarebbe riuscito a chiamare i soccorsi. Pochi istanti di lucidità, prima di perdere i sensi definitivamente. Quando i sanitari l'hanno raggiunto, non c'era già più niente da fare. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della procura della Repubblica di Perugia, svolte attraverso i carabinieri della Compagnia di Assisi. Sconvolti gli altri cacciatori che erano con lui e ai quali sono stati sequestrati i fucili, che verranno esaminati.

Davide Piampiano apparteneva a una famiglia molto conosciuta ad Assisi. Suo padre è un noto albergatore e lui dava una mano in struttura. Appassionato di calcio, militava in Promozione, nel girone A, con il Viole. Amava la musica: era un dj. Era appassionato di caccia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 08:37

