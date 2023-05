Roma, paura nella metro alla stazione San Giovanni: «Malori ai passeggeri, spruzzato spray al peperoncino»

di Redazione Web

Paura a Roma alla stazione della linea A (e collegata con la C) della metropolitana San Giovanni, che è stata chiusa dopo che alcuni passeggeri hanno segnalato problemi alla respirazione: l'ipotesi è che qualcuno abbia spruzzato uno spray al peperoncino. Da poco prima delle 20 la stazione è chiusa per un intervento di carabinieri e vigili del fuoco: dalle primissime informazioni, sembra che verso l'uscita della metro alcuni viaggiatori abbiano lanciato l'allarme avvertendo sintomi legati a uno strano e forte odore.

Alessio Di Chirico, arrestato l'ex lottatore di MMA: «Aggressione choc ad un tassista»

Neonato morto schiacciato, per i pm la tragedia non era prevedibile. La mamma: «Io lasciata sola»

Codacons: fare chiarezza

Su quanto accaduto sono in corso accertamenti ma nel frattempo la stazione è stata chiusa e i treni transitano senza fermare. Intanto il Codacons chiede che le autorità competenti facciano «chiarezza sulle cause che hanno determinato difficoltà di respirazione a danno dei passeggeri presso la stazione San Giovanni della metro A di Roma».



«Se come confermato dalle prime indiscrezioni la chiusura della stazione risulterà causata dalla diffusione di spray al peperoncino, è necessario individuare i responsabili di tale azione a danno della collettività e perseguirli penalmente - spiega il Codacons - L'atto ha provocato infatti la chiusura di un importante snodo del servizio metropolitano creando disagi ai viaggiatori e ritardi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA