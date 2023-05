Ucciso in monopattino a Roma, il pirata della strada si costituisce: «Sono scappato perché avevo paura»

di Redazione web

Si è costituito il pirata della strada coinvolto nell'incidente che è costato la vita a Marco Mannage. Si è presentato questa mattina - martedì 23 - negli uffici della Polizia municipale un ragazzo di 26 anni accusandosi dell’incidente nel quale ha perso la vita il ragazzo di 25 anni travolto e ucciso a Roma mentre tornava a casa con il suo monopattino domenica sera. «Sono fuggito perché h avuto paura», ha detto agli agenti della Polizia locale che lo hanno denunciato - al monento - di omicidio stradale. «Ero sotto choc – ha detto ancora – e per questo sono andato via».

L'incidente mortale in via Casal del Marmo

Ricordiamo che l’incidente è avvenuto in via Casal del Marmo, dove Mannage sarebbe stato urtato e lasciato in terra.

Marco la 58esima vittima sulle strade di Roma

Non si sa ancora se il 26enne verrà sottoposto a esami tossicologici per capire se abbia assunto sostanze stupefacenti. Mannage è la 58esima vittima sulle strade di Roma e provincia dall’inizio dell’anno.

