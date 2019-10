​Choc a Roma: malore a scuola, bambina di otto anni morta d’infarto

Milano, morto il bimbo caduto dal secondo piano a scuola. Si indaga per omicidio colposo

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaquesta mattina alle 10,15 a. Come appreso da Leggo , la piccola era stata ricoverata nella giornata di ieri per un. Si è sentita male subito dopo mangiato presso l'Istituto Comprensivosono intervenuti insieme al 118. La bambina non riusciva a respirare. Prestati i primi soccorsi sul posto, hanno tentato di rianimarla ma la piccola non dava segni di ripresa. Trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Monterotondo, in seguito alle attività di rianimazione il cuore è ripartito. Ma la bambina non si era ancora svegliata.la bambina è stata trasportata al Gemelli. Questa mattina la notizia della morte. L’autopsia, prevista nei prossimi giorni, accerterà le cause del decesso.