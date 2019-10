Precipitato dal secondo piano. Pm indaga per omessa vigilanza

Brutte notizie per il bambino di 6 anni precipitato dalle scale della scuola Pirelli di Milano, lo scorso venerdì: alle 9.53 di stamattina sono stati gli avviati gli accertamenti per dichiarare la morte del piccolo, che era stato portato all'ospedale Niguarda dove era stato operato d'urgenza per diminuire la pressione intracranica.