Bimbo morto a 6 anni a scuola, sopralluogo del pm alla Pirelli: «Risentirà insegnanti e bidelli»

Nelle prossime ore il pm di Milano farà un sopralluogo alla scuola Pirelli per via delle indagini per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 6 anni precipitato nella tromba delle scale dal secondo piano: un volo di 11 metri che è stato fatale per il piccolo, che dopo l'incidente avvenuto venerdì scorso si è purtroppo spento per le ferite nella giornata di ieri.Il magistrato ha intenzione di sentire nuovamente alcuni testimoni e di acquisire la cartella clinica del bambino, che frequentava l'istituto in zona Bicocca. Da quanto si è appreso, le eventuali iscrizioni nel registro degli indagati non saranno imminenti: prima di procedere alle eventuali iscrizioni infatti il pm, oltre a risentire una serie di testimoni tra insegnanti e personale della scuola per ricostruire l'esatta dinamica, dovrà studiare il regolamento scolastico. Poi sarà necessario capire dall'organigramma se il personale in servizio fosse sufficiente per garantire la sorveglianza degli alunni.