Roma, Gualtieri: «Presto carta d'identità elettronica anche nelle biblioteche»

Dopo il caos dell'open day preso d'assalto sabato scorso da migliaia di romani accorsi agli sportelli di sette municipi e nei tre chioschi del centro per richiedere la carta d'identità elettronica, il sindaco Roberto Gualtieri torna sul problema annunciando che prossimamente a Roma sarà possibile richiedere la Carta d'identità elettronica anche nelle biblioteche comunali. «Abbiamo deciso di dare una accelerata» ha detto Gualtieri intervenendo, da remoto, al convegno in Campidoglio "Roma a portata di mano - La città dei 15 minuti". «Da una parte stiamo lavorando per abbattere i tempi di prenotazione del canale ordinario, abbiamo già migliorato del 10%, siamo passati dai 116 agli 80 giorni di attesa in media, ma deve ancora calare drasticamente e dall'altro abbiamo deciso di introdurre un canale parallelo che è quello degli open day. Stiamo cercando di lavorare per migliorare l'efficienza, evitando il fai da te delle file» ha aggiunto il sindaco.

«Stiamo lavorando per avere altri canali non tradizionali, presto sarà possibile fare le Cie anche nelle biblioteche. Non vogliamo fare un passo indietro ma semmai fare un passo avanti e quindi proseguire per consentire a tutti i romani di avere in tempi normali un documento avanzato che consente di accedere a servizi digitali» ha concluso Gualtieri.

