Firenze batte Roma, gli Uffizi il luogo di cultura più visitato d'Italia. Battuto il Colosseo per la prima volta

Firenze da record grazie alle Gallerie degli Uffizi, che nel 2021 sono state il luogo di cultura più visitato d'Italia. Con 1.721.637 nello scorso anno solare, gli Uffizi hanno superato il Colosseo (1.633.436 ingressi), il Parco archeologico di Pompei (1.037.766) e i Musei Vaticani (1.612.530).

Leggi anche > Accoglienza profughi dall'Ucraina, il comune di Firenze: «Rispondiamo a tutte le richieste»

Lo rendono noto le Gallerie degli Uffizi in base alla classifica stilata dal Giornale dell'Arte, sui visitatori di musei ed esposizioni in Italia e nel mondo nel 2021. Il primo weekend con domenica gratuita, iniziativa appena riattivata dal ministero della Cultura, per le Gallerie è stato il fine settimana più frequentato dal 2019, con 32.912 visitatori.

Oltre 1.700.000 visitatori hanno scelto le Gallerie degli Uffizi nel 2021, posizionandole al primo posto tra i luoghi della cultura in Italia. Dal Direttore, un grazie all' “impegno di squadra che ha coinvolto tutti i colleghi che lavorano agli Uffizi con le più diverse mansioni" pic.twitter.com/ZQUFoD9Zts — Gallerie Uffizi (@UffiziGalleries) April 4, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA