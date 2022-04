Roma, code per la carta d'identità elettronica: chioschi e sportelli presi d'assalto. «È stato un flop» FOTO

Corsa ad ostacoli per ottenere la carta d'identità elettronica a Roma. Per tanti cittadini è stata una giornata complicata, con lunghe file e attese davanti ai chioschi e agli sportelli dei municipi presi d'assalto nel primo open day per poter ottenere il documento senza appuntamento. Oggi infatti, sabato 2 aprile, ai tre chioschi del centro operativi nei fine settimana, si sono aggiunti gli uffici di 7 municipi capitolini aperti in via straordinaria per accogliere le richieste per ottenere la Cie senza prenotazione. Un'opportunità che migliaia di romani hanno colto al volo, presentandosi fin dal mattino davanti agli sportelli e rimanendo in fila nonostante il meteo incerto e i lunghi tempi d'attesa.

«Alla delegazione di via Portuense, nel municipio XI, intorno alle 8.30 c’erano già 350 persone in fila, tutti ravvicinati, senza una tettoia. Stesse code anche negli altri municipi che hanno aderito, dal XIII al VI, con attese che hanno raggiunto un’ora e mezza. E’ la dimostrazione che c’è la necessità di un servizio del genere, ma va organizzato diversamente, con più risorse di personale» hanno dichiarato i leghisti Fabrizio Santori e Carlo Mattia, consiglieri rispettivamente in Campidoglio ed in municipio XIII. Della stessa opinione i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Federico Rocca e Rachele Mussolini che definiscono il «carta d'identità day» un «flop clamoroso. File chilometriche e il caos e la disorganizzazione hanno avuto la meglio. In alcuni municipi gli stessi cittadini esasperati hanno addirittura richiesto l'intervento della Forze dell'Ordine. Insomma un'iniziativa di per sé lodevole si è trasformata in una giornata che i romani cercheranno in fretta di dimenticare».

«Fin dalle prime ore c'è stato un massiccio afflusso di persone e il personale, che si coglie l'occasione di ringraziare di cuore, sta profondendo ogni sforzo per soddisfare la domanda» ha detto Andrea Catarci assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio di Roma Capitale. «Chiediamo ai cittadini di collaborare affinchè oggi prosegua tutto nel migliore dei modi e li rassicuriamo che gli open day proseguiranno nelle prossime settimane sia nei Municipi impegnati oggi che in altri che verranno tempestivamente comunicati», conclude l’assessore.

«Invece di chiedere collaborazione, l'assessore Catarci chieda scusa ai romani», ribattono Flavia De Gregorio, Dario Nanni e Francesco Carpano, consiglieri capitolini della Lista Civica Calenda. «File senza gestione, numeretti dati in ritardo, - proseguono i consiglieri - persone anziane lasciate in piedi per ore, forze dell'ordine chiamate ad intervenire in alcuni quartieri. Il massiccio afflusso dei partecipanti era facilmente prevedibile. Un minimo di organizzazione sarebbe stata necessaria. Davvero una pessima figura per Roma Capitale in epoca di amministrazione digitale. A farne le spese, come sempre, i cittadini».

Le aperture straordinarie di oggi hanno interessato i Municipi I, III, IV, VI, VIII, XI, XIII di Roma. Dalle 8.30 alle 16.30 nelle sedi di piazza Sempione 15, via Rivisondoli 2, via Duilio Cambellotti 11, via Benedetto Croce 50, via Aurelia 470. Gli sportelli anagrafici di via Petroselli 50, in Municipio I, dalle 8.30 alle 14.00, quelli del Municipio XI in Via Portuense 579 dalle 8.30 alle 15.30. Tutti i fine settimana sono operativi anche i tre chioschi a piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: in questo caso, oltre al sabato dalle 8.30 alle 16.30, è prevista anche l'apertura domenicale dalle 8.30 alle 12.30.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 19:25

