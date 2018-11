Roma, tornano le domeniche ecologiche: si parte il 18 novembre - LE DATE

Incendio nella notte all'ospedale San Pietro, evacuati molti pazienti

Ritornano lee quindi senza auto a Roma: la Giunta ha infatti dato via alla normativa ecologica che prevede ilai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL "" del PGTU, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. La limitazione comprende anche i veicoli diesel che rispettano la normativa anti inquinamento Euro 6.Come detto, si comincia, e il calendario prevede altri stop: precisamente, si dovrà lasciare la macchina in garage il. Sono possibili delle variazioni a questo calendario, qualora si dovessero verificare eventi ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente.«Le domeniche ecologiche rappresentano occasioni importanti - dichiara l'assessore alla Città in movimento Linda Meleo - per promuovere la mobilità sostenibile e sensibilizzare i cittadini al tema del rapporto tra inquinamento e trasporti. Con il piano per la mobilità elettrica stiamo mettendo in atto un’azione incisiva per la riduzione delle emissioni inquinanti. Come ogni anno, in occasione del blocco del traffico è previsto il potenziamento del trasporto pubblico locale, con un incremento delle corse di bus, tram e taxi».