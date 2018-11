Droghe sintetiche, domenica su Sky documentario sulle nuove e pericolose sostanze - VIDEO

Calcio, Ilicic choc: «Temevo di morire come Astori»

Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono sempre di più le nuove droghe che compaiono nel mercato degli stupefacenti, italiano ma non solo: per riaccedrre nuovamente l'attenzione sulle sostanze sintetiche, che spesso finiscono nei corpi dei giovani e giovanissimi, domenica serà aandrà in onda suun nuovo documentario.«Non smetto quando voglio - nuove droghe sintetiche» sarà visibile, nel ciclo «Il racconto del reale». Fra i quesiti a cui il documentario cerca di rispondere non possono mancare quelli inerenti ai rischi di assunzione e a chi è che produce queste sostanze.Scritto e diretto da Alessandro casati e Marco Maisano, «Non smetto quando voglio» analizza approfonditamente in particolare l'universo delle sostanze psicoattive, che si affiancano alle droghe «tradizionali» e talvolta le superano nel consumo. Ma soprattutto, oltre al parere dei medici e dei professionisti, nel documentario sono presenti le testimonianze dei ragazzi e delle ragazze che sono finiti nel buco nero delle droghe, e spesso con il buco al braccio. Fra i racconti più significativi, c'è quello di Giorgia, a cui mezza pasticca ha cambiato l’esistenza: a soli 17 anni, una vita serena e felice, sceglie di provare la droga che l’ha ridotta in fin di vita, provocandole un’epatite fulminante. O c'è la storia di Lamberto, morto a soli 16 anni dopo l’assunzione di cristalli. L'obiettivo del documentario è contrastare le false credenze popolari: il costo irrisorio delle droghe e la modalità di assunzione non invasiva innescano nelle mente l'illusione di non essere tossicodipendenti. Purtroppo non è così.