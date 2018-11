Ordina una cena per 50 persone: 29enne va via senza pagare il conto

CERVIGNANO DEL FRIULI - Ordina una cena per 50 persone, ma se ne va senza saldare il conto da 2.200 euro. Per questo motivo una donna di 29 anni, di etnia rom, è stata denunciata dai Carabinieri della stazione di Cervignano del Friuli della Compagnia di Palmanova per insolvenza fraudolenta. La donna è stata denunciata anche per danneggiamento. Nel corso della serata, infatti, la comitiva aveva provocato danni anche per 2 mila euro.



La donna, che aveva prenotato una saletta di un locale pubblico della zona per una cena con i parenti, aveva promesso che sarebbe tornata il giorno seguente per pagare il dovuto, ma si sarebbe poi di fatto resa irreperibile.

