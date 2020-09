Roma nel degrado, piazza della Libertà invasa dai rifiuti Video

io, col cuore in mano, immagino che la mia amata #Roma si faccia queste domande:



Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 18:24

Roma è avvolta nel degrado e l'immagine di piazza della Libertà, nel cuore del quartiere Prati, lascia l'amaro in bocca. I rifiuti sono sparpagliati in terra nel parchetto al centro della piazza, tra le panchine. I cestini della spazzatura pieni che non riescono a contenerne la mole. Colpa della mancata gestione dell'amministrazione capitolina a cui si aggiunge il comportamento dei cittadini, a cui va parte della responsabilità di quanto mostrato in questo filmato.E un post su Twitter che accompagna il video riassume in pieno la situazione attuale. Quattro semplici domande che dovrebbero farsi tutti, da chi è ai vertici del Campidoglio a chi la città la vive tutti i giorni.«Io, col cuore in mano - scrive Alejandra, Sociologia alla Sapienza - immagino che la mia amata #Roma si faccia queste domande: Perché mi fate questo? cosa dovrà accadere per farmi volere bene? Perché l'educazione l'avete dimenticata? ma siete coscienti che state costruendo la vostra città e anche un pianeta di spazzatura?».