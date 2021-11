Cane pastore sbrana uno yorkshire e assale due donne: cacciatore gli spara in testa

Momenti di terrore alle porte di Roma per un cane che ha tentato di aggredire alcune persone e ucciso uno yorkshire. E' successo ieri in zona Cinelli a Velletri dove un pastore dell'Asia centrale, uscito dalla recinzione di una abitazione, è entrato in una proprietà privata aggredendo e uccidendo uno yorkshire. Poi, tornato in strada, il cane di grossa taglia avrebbe tentato di aggredire altre due donne. A fermarlo un residente cacciatore che ha imbracciato un facile e, dopo avergli gridato per spaventarlo e aver esploso colpi in aria, gli ha sparato alla testa.

Leggi anche > Roma, operaio 67enne precipita da un'impalcatura su auto in sosta: ricoverato in codice rosso

Un colpo che non è stato fatale, dato che l'animale si è rialzato ed è tornato nella sua proprietà dove è stato soccorso e portato dal veterinario dal proprietario. Il padrone dello yorkshire invece non ha potuto far altro che raccoglire i resti dell'animale ucciso. Al momento, quindi, si valutano le posizioni dei possibili dei protagonisti della vicenda. Il proprietario del cane aggressore dovrà rispondere della omessa custodia dell'animale pericoloso, mentre il cacciatore di esplosione di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA