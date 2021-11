Galles, cane sbrana e uccide bambino di 10 anni: arrestata la padrona

Tragedia in Gran Bretagna dove un bambino di dieci anni, Jack Lis, è morto dopo essere stato sbranato da un cane vicino a Caerphilly, nel Galles. Lo riporta Sky News spiegando che la padrona, una donna di 28 anni, è stata arrestata con l'accusa di non aver controllato adeguatamente un cane pericoloso. La madre di Jack, Emma Whitfield, ha annunciato la tragedia in un post su Facebook «Con il cuore spezzato prima che amici intimi e familiari vedano il suo nome nelle notizie, devo annunciare che il nostro bellissimo ragazzo Jack è morto. Non era il nostro cane - ha sottolineato la mamma di Jack - né è successo nella nostra casa di famiglia. Era fuori per giocare».

La vittima è stata attaccata mentre si recava a fare visita a un amico. Gli agenti intervenuti sul luogo della tragedia hanno fermato il cane, uccidendolo, ma per il bambino ormai non c'era più nulla da fare. La polizia del Gwent ha aperto un'indagine e interrogato altre due persone che si sono presentate spontaneamente al commissariato. Gli agenti hanno chiesto di limitare la circolazione delle informazioni condivise sui social media per non intralciare le indagini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 19:03

