Roma, operaio 67enne precipita da un'impalcatura su auto in sosta: ricoverato in codice rosso

Incidente sul lavoro questa mattina a Roma. Un operaio di 67 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un'impalcatura su un'auto in sosta. L'incidente è avvenuto in piazza Santa Maria Ausiliatrice all'altezza di via Manlio Torquato. L'uomo si trovava su un'impalcatura allestita per lavori di ristrutturazione di un edificio, quando la struttura è crollata su un'auto in sosta. Il 67enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, VII Gruppo "ex Appio", che hanno fatto scattare immediatamente le verifiche del caso. Gli agenti hanno proceduto al sequestro del cantiere: al momento tre le persone denunciate per lesioni commesse in violazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro. Le indagini da parte dei caschi bianchi sono tuttora in corso per risalire ad ulteriori presunte responsabilità circa quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 16:41

