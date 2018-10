Cade un albero su viale delle Terme di Caracalla: chiusa la carreggiata interna Foto

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un grosso albero è caduto in viale delle Terme di Caracalla. L'arbusto si è completamente sradicato andando a finire su una delle corsie, in direzione della Colombo, dove parecheggiano i bus turistici.Sul posto la polizia locale, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il tratto di strada è stato chiuso.