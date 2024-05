Stefano De Martino, chiusura col «botto»: il conduttore scivola a terra tra le risate degli ospiti

di Ida Di Grazia

Caduta bagnata caduta fortunata. Stefano De Martino conclude la decima edizione di "Stasera tutto è possibile" con una caduta spettacolare durante il gioco "Crazy Cup". Il pavimento bagnato e la goliardia del momento hanno fatto il resto. Il prossimo conduttore di Affari tuoi , fresco di rinnovo, si rialza sorridente e continua a giocare con i suoi ospiti per festeggiare un'edizione record e soprattutto un futuro in casa Rai sempre più brillante.

Stefano De Martino, che botta

Giovedì sera nell'ultima puntata di "Stasera tutto è possibile" è caduto rovinosamente a terra durante uno dei giochi più divertenti dello show. Mentre aveva accanto Herbert Ballerina e Giovanni Esposito a sorpresa gli ha lanciato dell'acqua in faccia per poi scappare per tutto lo studio.

Dopo qualche attimo di preoccupazione il conduttore è scoppiato a ridere, si è rialzato e ha continuato a bagnare i suoi ospiti. Di seguito il video pubblicato dai profili social ufficiali di Stasera tutto è possibile. Il video è stato diffuso dagli account social della trasmissione.

Tranquillo Stefano, veniamo noi in soccorso da te ♥️🤣 #Staseratuttoepossibile #STEP pic.twitter.com/2YwlUuy7Sb — Stasera tutto è possibile (@StepRaiDue) May 23, 2024

Il futuro di Stefano De Martino

Proprio nella giornata di ieri, giovedì 24 maggio, Viale Mazzini ha annunciato la firma da parte di Stefano De Martino un contratto pluriennale della durata di quattro anni con la Rai. «De Martino - spiegano - sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2», il che vuol dire approdo ad Affari Tuoi, il game show di Amadeus.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 10:05

