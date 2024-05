Al Bano, messaggio a Carlo Conti: «Voglio tornare per l’ultima volta in gara a Sanremo»

di Redazione web

Al Bano vorrebbe salire sul palco del Festival di Sanremo ancora una volta e, magari, potrebbe riuscirci il prossimo anno quando alla conduzione della kermesse sonora ci sarà Carlo Conti che sarà anche il direttore artistico. Quest'anno, Amadeus non ha inserito il brano che il cantante pugliese gli aveva presentato e lui non ha mai nascosto di esserci rimasto male per la non-chiamata del conduttore. Nella sua intervista a Domenica In, Al Bano aveva rivelato: «Quest’anno sarei dovuto essere in gara. Esibirsi come ospite è prestigioso, ma la competizione è un’altra cosa. I patti erano quelli. Il signor Amadeus non li ha rispettati».

In una recente intervista a Gente, il cantante ha rinnovato il desiderio di tornare all'Ariston.

L'intervista di Al Bano

Al Bano si è esibito proprio di recente davanti a un grande pubblico: era la finale di Coppa Italia che si è disputata allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 15 maggio. Prima della partita tra Juventus e Atalanta, poi vinta dai bianconeri, il cantante pugliese si è esibito cantando l'Inno di Mameli e, nell'ultima parte, ha stonato e il video ha fatto il giro dei social collezionando migliaia di visualizzazioni. Proprio per questo nella sua recente intervista a Gente, Al Bano ha detto: «È vero ho stonato» e, poi, ha aggiunto: «Ma vi prego... Fatemi tornare per l’ultima volta in gara a Sanremo!».

Al Bano a Sanremo

Al Bano ha partecipato a ben 15 edizioni del Festival di Sanremo: 10 come solista e 5 in coppia con l'ex moglie Romina Power. Proprio perché è un "highlander" del concorso canoro, gli è davvero dispiaciuto non potervi partecipare anche quest'anno. Magari, Carlo Conti accetterà la sua richiesta.

