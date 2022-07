La libreria di Torbella "riapre" la Bancarella incendiata al Professore in piazzale Flaminio: via alla raccolta di libri

di Lorena Loiacono

Non sarà qualche balordo a cancellare dalla Capitale la bellissima esperienza della “Bancarella del Professore”: lo storico banco di piazzale Flaminio, detto anche dell’Orologio, dato alle fiamme sabato scorso, si sta infatti già rimettendo in piedi grazie alla solidarietà dei romani. E non solo.

Il professore è Alberto Maccaroni: uomo di grande cultura e di lunghissima esperienza nel reperire e consigliare i libri migliori. Non è un caso quindi che, davanti a quelle terribili immagini di migliaia di libri andati in cenere, Roma si sia attivata per aiutarlo. I banchi nuovi sono già al loro posto e stanno arrivando anche i rifornimenti di libri usati, d’epoca e anche qualche testo raro. C’è chi li porta direttamente a mano, anche per dare solidarietà direttamente al Professore, e chi invece aderisce alle raccolta con il tam tam social. Come quella avviata da Alessandra Laterza, la libraia della celebre libreria Booklet di Tor Bella Monaca: «La nostra iniziativa è stata accolta da tutta Italia - ha spiegato - chi vuole può portare o spedire qui in libreria qualsiasi genere di libri, ad esclusione di enciclopedie, libri di testo e libri strappati o scritti. C’è tempo fino a sabato mattina alle 13, poi alle 17 provvederò a consegnarli a piazzale Flaminio».

