Cattivi odori e rumori molesti: scoperto ristorante abusivo in casa dopo le segnalazioni dei condomini. Il proprietario prendeva anche il Reddito di Cittadinanza

Avevano allestito un vero e proprio ristorante abusivo all'interno di un appartamento, preparando cibi per la consegna a domicilio in un ambiente malsano e senza rispettare alcuna norma igienico sanitaria. È quanto ha scoperto la polizia di Roma Capitale che ha sanzionato una famiglia, di nazionalità egiziana, dopo una serie di accertamenti di natura ambientale in un palazzo di viale dei Romagnoli a Ostia a Roma. I cattivi odori e i rumori molesti, diffusi in alcuni casi anche in tarda notte, avevano esasperato gli abitanti di un condominio. Gli agenti del X Gruppo Mare hanno così avviato una serie di controlli che hanno portato alla scoperta dell'attività illegale.

Un giro di affari di migliaia di euro al mese, generato dalla preparazione di decine di pasti che ogni giorno venivano consegnati tramite un servizio di delivery a domicilio in abitazioni private o attività commerciali della zona.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 10:25

