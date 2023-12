Ristorante lascia dieci posti sospesi per il pranzo di Natale: «Aiutiamo chi è solo e le famiglie in difficoltà»

di Nikita Moro

Il giorno di Natale ogni persona dovrebbe poter passarlo davanti a una tavola imbandita, in un posto accogliente e con del buon vino pronto a scaldare. Nessuno dovrebbe aver paura di rimanere solo il 25 dicembre e a pensarci è il titolare di un ristorante di Follonica (Toscana), Sergio Totti, che in segno di solidarietà regalerà 10 pasti gratuiti alle persone sole e alle famiglie in difficioltà, proprio il giorno di Natale.

Un atto benefico volto a far sentire a casa chi non può permettersi di festeggiare le festività, a chi è solo e non accompagnato.

L'iniziativa

Il pranzo di Natale verrà regalato dallo storico imprenditore di Follonica, in provincia di Grosseto, e titolare del ristorante "Nonna Lina" e del "Calypso Dancing". L'iniziativa è stata lanciata pochi giorni fa sui social, con lo slogan "Non lasciamoli soli”, così come segnalato dal Tirreno.

«Abbiamo deciso di regalare un po’ di serenità nel giorno più bello dell’anno.

«L’iniziativa ci è venuta in mente durante una delle nostre feste al Calypso Dancing (...) Parlando con uno dei partecipanti qualche tempo fa gli chiesi cosa avrebbe fatto per Natale (...) e con un misto quasi di tristezza e rassegnazione questa persona mi disse che era ormai rimasto da solo e che anche durante le feste non avrebbe avuto nessuno con lui. Questa situazione mi colpì in maniera profonda, mi venne quasi un groppo alla gola mentre ci stavo parlando, così è arrivata l’idea di pensare a qualcosa che potesse rendere meno triste il Natale alle persone sole».

I 10 posti liberi

«Tutti gli anni ci sono dei posti che rimangono liberi per rinunce dell’ultimo momento o per mille motivi, così ho deciso di riservare dieci posti a chi è in difficoltà, a persone che hanno problemi economici o che sono rimaste sole. Dieci paganti in più o in meno non mi cambiano la vita, sono più contento se quei posti a pranzo vanno a fare serena qualche persona. Chiunque vuole informarsi può chiamare il nostro numero 348 0466719 nella massima riservatezza», dichiara il ristoratore.

E mentre Sergio Totti invita a chi è in difficoltà a farsi avanti, il menu per il 25 dicembre è già pronto: frittura, antipasti, primi e immancabile, come da tradizione, il classico panettone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 10:53

