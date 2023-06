Rissa in strada a Ostia, 6 persone coinvolte, due feriti in codice rosso La rissa è avvenuta la scorsa notte in via Giuliano Sangallo e ha coinvolto un gruppo di giovani stranieri







di Redazione web Rissa in strada a Ostia la scorsa notte, e il bilancio parla di 6 persone coinvolte, con due feriti gravi: un 19enne libico accoltellato e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant' Eugenio di Roma, e un 27enne sudamericano con una ferita da corpo contundente alla schiena, trasferito in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. La rissa è avvenuta la scorsa notte in via Giuliano Sangallo a Ostia e che ha coinvolto un gruppo di giovani stranieri. TheBorderline, Gassmann contro i creator: «Vietare il guadagno da YouTube e punire i genitori». Ma i fan lo criticano The Borderline, l'amico di Matteo Di Pietro: «La sua vita è distrutta, non c'è bisogno di insultarlo» L'allarme partito dai residenti Allertati dai residenti della zona i carabinieri, insieme al personale del 118, sono intervenuti sul litorale romano per sedare la lite scoppiata in strada. Soccorso anche un 27enne sudamericano con una ferita da corpo contundente alla schiena, trasferito all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Altri quattro sudamericani, sui 30 anni, tutti feriti sono stati rintracciati nei pressi della via poco dopo essersi dati alla fuga. Gli individui sono stati fermati e portati in caserma, la loro posizione è al vaglio. Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 11:35

