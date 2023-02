Rissa tra le auto a Porta Maggiore: in sette si tirano calci e pugni in strada. Famiglie impaurite FOTO

di Emilio Orlando

La scena sembra quella di un film cult sulla malavita romana degli anni Ottanta. Così hanno pensato gli automobilisti in transito a piazza di Porta Maggiore, quando si sono trovati davanti ad un maxi rissa tra sette persone, che si sono prese a calci e pugni all'incrocio con via Prenestina domenica pomeriggio intorno alle 16,30.

Un episodio che poteva sfociare in tragedia

Un episodio che poteva sfociare nell'ennesimo fatto di sangue, per motivi futili ed abbietti, come quello di sabato notte dove è stato ucciso, a Centocelle, il caporal maggiore dell'esercito Salvatore Danilo Lucente Pipitone. Nelle foto, si vedono alcune persone darsele di santa ragione e due macchine affiancate, come se uno dei due veicoli avesse prima speronato l'altro.

Nei minuti precedenti alla zuffa, dove è rimasta coinvolta anche una donna, erano volati pesanti insulti. In due l'hanno scaraventata a terra e hanno cominciato a colpirla. Altri tre uomini poi si sono messi intorno a lei per continuare. La scena si è consumata sotto gli occhi di altri automobilisti che erano rimasti bloccati nel traffico, dove però le forze dell'ordine non sono intervenute. Non è chiaro se i due gruppi si siano fronteggiati per motivi di viabilità o per un regolamento di conti.

