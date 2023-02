Roma, litorale 'stupefacente': due spacciatori arrestati ad Anzio nell'inferno del quartiere Zodiaco

di Emilio Orlando

Nell' “inferno” del quartiere “Zodiaco”, una mega piazza di spaccio eldorado per tossici e spacciatori, i carabinieri della compagnia di Anzio hanno arrestato due pusher. In un appartamento dove c'era un costante via-vai di persone, tossicodipendi, c'era i due uomini.

Due spacciatori arrestati ad Anzio

Durante la perquisizione sono state sequestrate, centocinque dosi di crack, alcuni grammi di hashish e marijuana ma soprattutto quattro radio ricetrasmittenti modello walkie talkie, utilizzate per comunicare con le vedette, al fine di eludere i controlli delle forze dell’ordine e nascondere gli stupefacenti prima del loro arrivo. Inoltre, erano presenti in casa diversi fogli manoscritti, riportanti appunti relativi all’attività di spaccio. Infine, gli stessi avevano creato una fessura nella parte inferiore del portone d’ingresso, dalla quale era possibile eseguire lo scambio sostanza stupefacente edenaro. Infatti gli spacciatori non entravano in contatto con gli acquirenti se non dalla feritoia che aveva garantito loro impunità, fino al momento dell'arresto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 14:25

