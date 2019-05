Rapinatore armato tenta il colpo alle Poste e fugge tra i bambini che entravano a scuola: arrestato

Noemi, il dolore del papà: «Dovevo proteggerla, sto pensando di andare via da Napoli»​

Prima ha tentato di, a. Poi, dopo l'intervento dei carabinieri, si è dato alla, passando pericolosamente davanti aiche stavano entrando a. Il blitz dei militari, comunque, ha permesso di arrestare un uomo senza mettere in pericolo l'incolumità dei giovanissimi studenti.È accaduto questa mattina a. Un romano di, già noto alle forze dell'ordine, poco prima delle 8 si era coperto il volto con un paio di occhiali da sole ed una sciarpa. Armato di, una Beretta semiautomatica con matricola abrasa, risultata poi rubata, l'uomo ha atteso l'arrivo deldella cittadina sull'ingresso secondario. Cogliendolo di sorpresa, il rapinatore ha spintonato il direttore delle Poste ed è riuscito a entrare con lui negli uffici.In quegli stessi minuti, nell'ufficio postale, stavano entrando anche i dipendenti, minacciati anche loro dal malvivente con la pistola. Nel frattempo, il direttore era stato costretto ad aprire la cassaforte ma nell'attesa dell'apertura a tempo, isono riusciti a raggiungere l'ufficio postale, costringendo il rapinatore alla fuga, proprio mentre, a pochi metri di distanza, alcuni bambini stavano entrando a scuola. Alla fine i militari sono riusciti ad arrestare l'uomo, che ora è accusato di, e a recuperare la, duee lacon cui il 42enne aveva raggiunto l'ufficio postale. Anche il mezzo sequestrato è risultato essere rubato.Le indagini dei carabinieri proseguono, anche perché la presenza di due caschi, con tutta probabilità, fa pensare che il rapinatore non abbia agito da solo. Per questo motivo i militari sono alla ricerca del possibilerimasto fuori dall'ufficio postale e fuggito appena prima il blitz che ha stroncato sul nascere il tentativo di rapina.